Ong, nella notte ancora raid di Israele in Siria

L'Osservatorio siriano per i diritti umani sostiene che che per il quarto giorno consecutivo Israele ha preso di mira l'arsenale militare siriano. Durante la notte gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato raid su diversi siti radar in Siria e hanno distrutto velivoli e apparecchiature radar all'aeroporto militare di Deir al-Zour. Lo riporta Bbc.

Le Forze di difesa israeliane (IDF) affermano di aver distrutto circa l'80% delle forze armate del regime di Assad, con oltre 350 attacchi contro "obiettivi strategici" in Siria, tra cui Damasco, Homs, Tartus, Latakia e Palmira.



