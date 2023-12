Si valuta il futuro della Cervino Speed opening

"Il Comitato organizzatore ha in previsione un ciclo di incontri, da qui a gennaio 2024, a vario livello, per analizzare tutti gli aspetti di interesse che hanno contraddistinto l'edizione del 2023, purtroppo cancellata per le condizioni meteorologiche non favorevoli, e per valutare le condizioni per l'organizzazione dell'edizione 2024". Lo ha detto l'assessore regionale allo sport, Giulio Grosjacques, rispondendo in aula ad un'interpellanza sul Matterhorn Cervino Speed Opening presentata da Rassemblement valdotain.

"La Fédération internationale du ski ha già formalmente interpellato la Federazione svizzera di sci e la Federazione italiana sport invernali - ha spiegato - affinché esprimano la loro posizione ufficiale sul futuro dello Speed Opening per consentire la pianificazione dei calendari 2024-2025 e 2025-2026. Nel contempo si valuteranno tutte le condizioni per l'organizzazione dell'edizione 2024 con alcune considerazioni di base: mantenere l'evento a novembre, in quanto non ci sono le condizioni per organizzare una manifestazione di questo livello in primavera (problematiche per il trasporto e l'allestimento delle infrastrutture durante la stagione invernale, indisponibilità delle strutture ricettive di Zermatt e Cervinia e risorse di personale considerata la completa apertura dei comprensori in primavera)".

"L'importante - ha replicato Dennis Brunod (Rv) - è che ci sia grande impegno da parte di tutti, come è stato dimostrato quest'anno, e magari con un po' di fortuna potremo portare a casa questo evento così rilevante per l'immagine della Valle d'Aosta".



