Déclaration de Chivasso, Lega Vda "vision, espoir, rêve"

"Une vision, un espoir, un rêve. Trois mots clés pour décrire la Déclaration de Chivasso qui, il y a 80 ans, dessinait le futur des territoires de montagne, de l'Italie et de l'Europe. Une aspiration qui n'a pas encore été, loin s'en faut, atteinte. Du tout. L'Italie reste encore trop centralisée et l'Union européenne un éléphant bureaucratique dans les mains des lobbies qui se fichent du bien des régions alpines". Le groupe Lega Vallée d'Aoste rappelle ainsi le 80ème anniversaire de la Déclaration de Chivasso signée le 19 décembre 1943.

"En Vallée d'Aoste, des traîtres de la Cause valdôtaine aujourd'hui rappelleront la Déclaration de Chivasso, en se remplissant la bouche de mots contre l'autonomie différenciée, qui est en revanche un premier pas nécessaire vers le fédéralisme, et à faveur de cette Union européenne ennemie des spécificités. Que cet important anniversaire fasse réfléchir et puisse donner un peu de courage à tous les Valdôtains pour bâtir un futur meilleur".



