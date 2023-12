Testolin, "sostenibilità è la tematica cardine del bilancio"

"La sostenibilità a medio e a lungo termine è la tematica che possiamo definire cardine in questo bilancio, orienta trasversalmente l'intera programmazione triennale e la ritroviamo nelle pieghe del documento programmatorio e nella legge di stabilità. La sostenibilità è un termine che deve essere inteso in senso molto ampio e nelle diverse declinazioni, giungendo a concretizzarsi negli obiettivi specifici di settore: mi riferisco alle politiche del lavoro, allo sviluppo economico, alla mobilità sostenibile, allo sviluppo energetico, alla tutela ed al presidio del territorio, ma anche ai servizi alla persona, alla salute ed al benessere, al sostegno alle fasce più deboli, ai disabili ed ai meno fortunati, ed inoltre all'attenzione al mondo del volontariato, alla promozione dello studio e della crescita professionale". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, presentando in aula le leggi di bilancio.

"Viviamo in una fase storica - ha aggiunto - caratterizzata dai mutamenti demografici, dalla fragilità di fasce di popolazione sempre più ampie, fenomeno che deve portarci a riflettere ed a reagire, ma anche segnata dai cambiamenti climatici, i cui effetti incidono sulle nostre realtà che ci obbligano ad intervenire con oculate attività di mitigazione. Anche il contesto lavorativo è caratterizzato sempre più da un rapido divenire, da una sorta di volatilità e di insicurezza, dalle quali discendono fenomeni sociali che sovente comportano situazioni di criticità e di difficile convivenza.

L'Amministrazione in tutti questi ambiti deve fare la propria parte con azioni ed attività che nella fase previsionale di bilancio, nelle specifiche missioni, trovano puntualizzazione".

