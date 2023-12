Rassemblement valdotain, riattivare linea Aosta-P.S.Didier

"Autorizzare il Governo regionale ad avviare le necessarie consultazioni con Rete ferroviaria italiana e ogni altra autorità competente per riattivare la tratta ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier quale linea ferroviaria turistica ovvero anche promuovendone la trasformazione in metropolitana ad automatismo integrale (ovvero altra tecnologia similare ad oggi già autorizzabile ai sensi della normativa nazionale)". E' quanto prevede uno degli emendamenti di Rassemblement valdotain ai disegni di legge che formano il Bilancio di previsione regionale per il triennio 2024/2026, che saranno discussi dal Consiglio Valle nei prossimi giorni.

Rassemblement valdotain chiede anche di: introdurre nell'ambito della legge regionale 22/2010 una ulteriore forma di copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli enti prima di procedere con l'espletamento del concorso; introdurre nell'ambito dei trasferimenti ai Comuni di cui alla legge regionale 48/1998 un ulteriore parametro oggettivo volto a sostenere eventuali attivazioni di percorsi di fusione; di introdurre una misura in materia di contrasto allo spopolamento dei piccoli centri abitati che prevede l'erogazione di un contributo a sostegno dei nuclei familiari che risiedono o si trasferiscono in comuni con popolazione minore di 1.000 abitanti per ogni figlio nato o adottato, stanziando nel triennio complessivi euro 2,5 milioni; e di introdurre una ulteriore forma di trasparenza nell'ambito dei documenti presentati circa gli stanziamenti di cui all'articolo 28 della legge regionale 30/2009 a copertura di disegni e proposte di legge che entreranno in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio di previsione di competenza.



