Violenza sulle donne, "muoviamoci contro l'apatia"

"Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Purtroppo è proprio in questi giorni che è stata strappata alla vita la giovane Giulia Cecchettin, ennesima vittima della violenza sulle donne. Oggi, purtroppo Giulia diventa il simbolo di quella violenza: una giovane donna cui è stato negato il futuro; una giovane donna che riporta tutti noi alla dura realtà delle statistiche dei femminicidi. Una realtà ancora troppo presente e in aumento cui va data una risposta, non soltanto nelle regole ma anzitutto nell'educazione e nella sensibilizzazione. A nome dell'Assemblea, esprimo la nostra vicinanza alla famiglia e raccogliendo l'invito della sorella Elena, rompiamo il silenzio, muoviamoci contro l'apatia. Bisogna parlare di questi temi, perché è anche così che si combatte la violenza". E' quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in apertura dei lavori dell'Assemblea valdostana facendo riferimento all'omicidio di Giulia Cecchettin.



