Violenza sulle donne, al via la campagna 'Uomini che cambiano'

'Gli uomini che cambiano' è lo slogan della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che sarà presentata venerdì 24 novembre alle ore 11 nell'auditorium dell'Istituto musicale pareggiato, ad Aosta.

L'iniziativa di comunicazione si concretizza nella produzione di video che saranno veicolati tramite diversi canali e si rivolge a tutta la comunità locale, ma in particolar modo alla fascia maschile. Si tratta di uno degli appuntamenti del programma di eventi che diverse istituzioni, enti e associazioni del territorio hanno realizzato per diffondere consapevolezza e condanna del fenomeno.

In occasione delle presentazione interverranno: Serenella Molendini, consigliera nazionale di Parità supplente, Manlio D'Ambrosi, sostituto procuratore di Aosta, Irene Pellizzone, professoressa associata in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell'Università di Milano, Roberta Balzotti, coordinatrice nazionale Comitato pari opportunità Usigrai, Vitaliano Vitali, coordinatore del Dipartimento politiche sociali, Davide Bongiovanni, regista, Francesco Rizzuto, attore, Marco Ricagno, docente di canto e di arte scenica del Conservatoire de la Vallée d'Aoste.

Gli indirizzi di saluto saranno affidati a Katya Foletto, consigliera regionale di Parità, Carlo Marzi, assessore regionale alla Sanità, salute e politiche sociali, e al presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin.

