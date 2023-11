Omicidio Giulia, Consulta pari opportunità 'dolore e sgomento'

La Consulta regionale per le pari opportunità della Valle d'Aosta esprime dolore e sgomento per l'omicidio di Giulia Cecchettin e si stringe attorno alla sofferenza della famiglia.

"Un amore - commenta la presidente della Consulta, Maria Elena Udali - può essere giusto o sbagliato, forte, debole, a volte felice, a volte triste, ma mai violento. Tra qualche giorno sarà la giornata contro la violenza sulle donne e questo ennesimo femminicidio ci dice quanto ci sia bisogno di cultura, di informazione e di strumenti per invertire questa scia di sangue che sta segnando la nostra società. Giulia era giovanissima, aveva il futuro davanti a sé: la sua morte è una grave sconfitta per tutte noi, ma è un copione al quale non vogliamo abituarci. Ci vogliono misure e azioni concrete per un vero cambiamento culturale, con la complicità di tutti, donne e uomini".



