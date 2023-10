Restano, mancato passaggio del Giro d'Italia è una sconfitta

"Prendiamo anche atto che a fronte della richiesta di risarcimento per il mancato passaggio del Giro nel 2023, la nostra regione è esclusa dall'edizione 2024: è una sconfitta per la Valle d'Aosta e l'Assessore ne è il protagonista". Lo ha detto Claudio Restano (Misto) presentando in aula un'interrogazione sul passaggio del Giro d'Italia e del Tour de France in Valle d'Aosta.

"Oggi - ha aggiunto - la questione è politica. Noi, con un ordine del giorno, avevamo chiesto un impegno politico per svolgere una tappa interamente sul territorio valdostano per il 2024 dando la nostra disponibilità: ci era stato detto che questa maggioranza aveva già dato corso a questa richiesta e l'iniziativa non era stata votata. Noi oggi prendiamo atto del fallimento dell'Assessore e ci dispiace perché teniamo molto a questi eventi e per quanto possono dare alla Valle d'Aosta".

"Riguardo ai costi del Tour de France - ha concluso Restano - chiedo di fare una valutazione sui costi-benefici, rilevando che mettere in concorrenza il Tour con il Giro potrebbe essere controproducente. Ospitare, invece, il Giro con una certa periodicità potrebbe essere una vetrina importante per la nostra Valle".

