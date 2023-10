Le Corecom Vallée d'Aoste à l'Assemblée annuelle de Fratel

Le Corecom Vallée d'Aoste, membre permanent depuis le mois de mai 2023 du Réseau mondial francophone de la régulation des télécommunications (Fratel), sera présent à l'Assemblée annuelle convoquée à Rabat (Maroc) les 25 et 26 octobre 2023 autour du thème 'Comment renforcer l'objectif de satisfaction des utilisateurs dans la régulation?'.

"Lors des travaux - explique le président du Corecom, Pier Paolo Civelli - les participants aborderont comme sujet les actions des régulateurs pour protéger et satisfaire les besoins des différentes catégories d'utilisateurs, les implications des utilisateurs dans la régulation et l'accompagnement du grand public face aux évolutions technologiques".

"Le Corecom Vda - ajoute le président Civelli - sera représenté par le responsable de la structure administrative Francesco Ciavattone, qui interviendra dans la troisième table ronde intitulée 'Quelles mesures pour accompagner le grand public face aux évolutions technologique'", coordonnée par Mark Sakala, directeur de l'Autorité du Congo, et à laquelle participeront Arthur Foch spécialiste de l'évolution numérique de la Banque mondiale, Laure de La Raudière présidente de l'Autorité française des télécommunications et Hicham Lahjomri responsable de l'Anrt Maroc".

Le programme de l'Assemblée annuelle comprend aussi la nomination des nouveaux représentants dans le Comité de coordination de Fratel et l'approbation du plan d'activités 2024.

