Casa e turismo, Forza Italia organizza dibattito ad Aosta

"La casa e il turismo in Valle d'Aosta" è il titolo di un dibattito organizzato per lunedì 3 aprile (ore 20.30) dal gruppo consiliare di Forza Italia nella Sala Conferenze della Bcc, in via Garibaldi, ad Aosta.

"La serata - è spiegato in una nota - affronterà una tematica di stretta attualità, ovvero quella della casa associata ad un nuovo modo di fare turismo, analizzando le opportunità e le problematiche inquadrate in uno scenario di prospettiva per i valdostani". Nel corso dell'incontro si parlerà di due disegni di legge regionale - locazioni turistiche e imposta di soggiorno -, del modello di sviluppo turistico con al centro le seconde case, delle conseguenze sulla filiera produttiva, nonché delle novità introdotte dalla direttiva europea sulle case green.

All'incontro-dibattito, moderato dal capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Marquis, interverranno Massimo Lévêque, economista e professore incaricato all'Università della Valle d'Aosta, Jean-Claude Mochet, Segretario nazionale dell'Unione piccoli proprietari immobiliari e Presidente Uppi Valle d'Aosta, Stefano Fracasso, Segretario Confartigianato Valle d'Aosta, e Claudio Pica, cofondatore Home Sharing Club Valle d'Aosta - Community Airbnb.