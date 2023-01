Marguerettaz, serve momento alta responsabilità

"Serve un momento di alta responsabilità e bisogna mettere sul tavolo, non le cose che ci dividono ma quelle che condividiamo perché è importante mettere sul tavolo le decisioni che possono essere utili per la comunità. Fino ad ora abbiamo amministrato a 18 cercando di dare le risposte migliori per la nostra regione e ringraziamo il Presidente Lavevaz per il lavoro svolto che abbiamo sempre sostenuto con lealtà, non facendo mai mancare il nostro voto".

Lo ha detto il capogruppo dell'Union valdotaine, Aurelio Marguerettaz, durante il dibattito sulle dimissioni del presidnete della Regione.

"Oggi entriamo in amministrazione ordinaria - ha aggiunto - e quindi tutte le attività della Regione sono di fatto bloccate quando, invece, ci sarebbe la necessità di prendere delle decisioni. Questo ci deve stimolare a dare una soluzione il più velocemente possibile a questo stallo. L'apertura della consultazione deve portarci a individuare le forze politiche che non vogliono prevaricare e imporre ma dialogare e mettere a fattor comune le cose importanti da fare. In politica si deve cercare di dare delle soluzioni e tenere duro sui valori, i principi sono condizioni necessarie ma, di per sé, non sufficienti. Mettiamoci di buona volontà e iniziamo a costruire un progetto che dia gambe alla nostra comunità. Oggi è un momento doloroso e sosteniamo dal punto di vista umano il Presidente Lavevaz che in questo ultimo anno e mezzo ha dovuto portare un peso non da poco".