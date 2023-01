Rollandin, on risque de ne plus avoir le tunnel du Mont Blanc

"Cette question traînait depuis des années: il sera nécessaire de faire au plus tôt des rencontres pour comprendre l'intérêt de nos partenaires quant au doublement du tunnel du Mont-Blanc. Ce thème est urgent: on risque de ne plus avoir le tunnel, en sachant que la France n'a pas envie d'avoir des collaborations avec nous sur ce front". C'est ce qu'a declaré le conseiller Augusto Rollandin (Pour l'autonomie) en répliquant à l'assesseur aux Sociétés à participation régionale Luciano Caveri sur le thème du futur du tunnel Mont-Blanc.

"Nous n'avons pas encore rencontré - a déclaré Caveri - le sous-ministre Rixi, qui s'est chargé du dossier. Les autorités bruxelloises ont entamé une discussion sur l'avenir du réseau transeuropéen de transport: il est donc temps de placer un deuxième tunnel. Où le faire, de base ou parallèle, devra faire l'objet de la négociation avec les Français".