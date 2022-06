Approvato disegno legge su debiti fuori bilancio

Il Consiglio Valle ha approvato il disegno di legge che dispone il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione. Il provvedimento si compone di due articoli ed è stato illustrato in aula da Antonino Malacrinò (Fp-Pd): "E' un atto necessario che riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per un importo complessivo di 182.831 euro. Tali somme aggiuntive trovano copertura mediante l'utilizzo di stanziamenti già iscritti a bilancio negli appositi capitoli".