Ue, palais de la Région Vallée d'Aoste illuminé en bleu

A l'occasion de la Journée de l'Europe, la façade sud du Palais régional, en correspondance avec la salle du Conseil de la Vallée, s'illuminera de bleu.

"Cette Journée, qui - explique le président du Conseil, Albert Bertin - est célébrée à un moment historique particulièrement compliqué en raison de la guerre en Ukraine et après une pandémie de deux ans, met en lumière la nécessité d'une Europe forte et unie. L'éclairage du Conseil en bleu est un geste symbolique que cette année a une signification encore plus forte de dire que nous croyons en l'Europe et à ses valeurs de paix, de pluralisme et d'unité".