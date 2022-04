Marquis lascia Stella alpina e passa a Forza Italia

"L'appiattimento della linea politica, in particolare nel corso dell'ultimo anno, unitamente alla perdita di equidistanza rispetto al quadro politico nazionale, hanno fatto maturare in me, dopo 21 anni di militanza, la decisione di concludere il mio percorso all'interno del movimento di Stella Alpina e di aderire a Forza Italia". Lo scrive, in una nota, l'ex presidente della Regione Pierluigi Marquis, annunciando il "cambio di casacca".

"Una scelta maturata dopo avere preso atto, anche nel corso delle riunioni che si sono succedute nelle ultime settimane, della mancanza di coraggio - scrive Marquis - nel volere uscire da una posizione di 'comfort' volta a mantenere posizioni conservative, piuttosto che a rilanciare l'azione di un gruppo che ha progressivamente perso entusiasmo e affievolito le proprie iniziative politiche. Tutte questioni che, a onor del vero, sono state da me ripetutamente portate all'attenzione di chi ha la responsabilità di condurre il movimento, ma rimaste sempre senza riscontro".

"Per contro - conclude - ho deciso di aderire a Forza Italia nel rispetto della mia sensibilità e di quella di numerosi elettori con una visione più liberale, ascrivibile a quell'ambito di centrodestra che racchiude in sé i valori di riferimento del Partito Popolare Europeo, nella ferma convinzione che l'Autonomia speciale della Valle d'Aosta, per essere tutelata e, anzi, valorizzata in chiave moderna, debba necessariamente contare su alleati seri e credibili sia a Roma che a Bruxelles".