Pcp chiede chiarimenti su funzionamento gruppo misto

Con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Valle le consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli di Progetto civico progressista chiedono "chiarimenti in merito ai riflessi sul funzionamento degli organi consiliari discendenti dall'attuale composizione del Gruppo Misto da parte di un consigliere di maggioranza (Claudio Restano) e di un consigliere di minoranza (Mauro Baccega)".

"Il regolamento interno si limita a prevedere - si legge nella lettera - che possa essere costituito un unico Gruppo Misto, senza prevedere una specifica disciplina, qualora sia costituito da consiglieri di maggioranza e di minoranza, che regoli i rapporti interni ed esterni. Tale lacuna si riflette sull'attività degli organi consiliari". In dettaglio, si chiede di chiarire come si attua la rappresentanza nella prima commissione la cui presidenza è affidata al consigliere Restano in qualità di componente della maggioranza quando delega a sostituirlo il consigliere Baccega che è di minoranza. Delega che potrebbe portare ad una posizione politica incompatibile con la propria. "La necessità di chiarimento - si legge ancora - appare ancora più palese nel caso della quinta commissione nella quale, essendo componenti sia Restano sia Baccega, nei casi di sostituzione accade che uno dei due rappresenti maggioranza e minoranza insieme con evidente svuotamento del significato della proporzione tra maggioranza e minoranza in commissione". Il chiarimento va esteso alla partecipazione dei consiglieri del Gruppo Misto alla conferenza dei capigruppo e alla commissione per il regolamento.