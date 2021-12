Maggioranza, nessun passo indietro su scuola Tzambarlet

"Sulla scuola di Tzamberlet non c'è alcuna intenzione di ritrattare". Lo affermano i gruppi di maggioranza Union Valdôtaine, Alliance Valdôtaine - Vallée d'Aoste Unie, Stella Alpina, Federalisti Progressisti - Partito Democratico e Consigliere Restano del gruppo Misto in relazione all'emendamento al Documento di economia e finanza della Regione Valle d'Aosta, approvato in Consiglio, riguardante sul complesso scolastico in regione Tzamberlet ad Aosta. "In coerenza con l'ultimo Defr approvato - sottolinenano - l'emendamento indica con serietà un percorso che deve essere condotto con la necessaria prudenza nell'approfondimento di un dossier complesso per la Regione e importante anche per il Comune di Aosta. Questo il significato corretto della modifica al testo approvata: sulla scuola di Tzambarlet nessuno ha intenzione di ritrattare".