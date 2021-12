Da lunedì il Consiglio Valle discute il bilancio regionale

Il Defr e il bilancio regionale sbarcano lunedì in Consiglio Valle. A partire dalle 15 e con una convocazione che arriva fino a giovedì, i consiglieri saranno chiamati a esaminare il Documento di economia e finanza regionale e tre disegni di legge: la legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022-2024, su cui relazioneranno i Consiglieri Antonino Malacrinò (FP-PD) per la maggioranza e Stefano Aggravi (Lega VdA) per la minoranza. Su questi provvedimenti la seconda Commissione "Affari generali" ha espresso parere favorevole a maggioranza nella riunione di giovedì 9 dicembre.

L'Assemblea prenderà anche atto di sette relazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti: piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione al 31 dicembre 2019; legittimità e regolarità della gestione della società Inva Spa nel periodo 2011-2018; bilancio di previsione 2019-2021 dei Comuni della Valle d'Aosta; rendiconto generale e bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2019; tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2020 e tecniche di quantificazione dei relativi oneri; gestione del servizio sanitario regionale nel 2020; rendiconto generale della Regione per il 2020 e relazione del Presidente della Regione sui controlli interni. Sarà poi trattato l'atto di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate.