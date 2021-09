Puigdemont: Bertin, questione non si risolve con arresti

"Non si può affrontare e risolvere la questione catalana con arresti o nei tribunali: è una questione politica". Lo dice,con un messaggio su Twitter, il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, a proposito dell'arresto dell'europarlamentare ed ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont, avvenuto ieri notte ad Alghero, in Sardegna. Un arresto che per Bertin è "sconcertante. Mi auguro una pronta liberazione".