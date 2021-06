Modifica funzionamento Finaosta arriva in aula

Il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale che modifica le disposizioni al funzionamento di Finaosta Spa è uno dei temi al centro della riunione del Consiglio Valle, convocato mercoledì 7 e giovedì 8 luglio.

L'ordine del giorno è composto da 37 oggetti.

Delle 10 interrogazioni, otto sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste (costi sostenuti per interventi di soccorso; progetto di ricostruzione del ponte sul torrente Urtier nella valle di Cogne; fabbisogno di aule, palestre e locali tecnici delle sedi scolastiche di Aosta; superamento dei limiti dettati dalla legge regionale 57/1983 in materia di scuole nella parte che riguarda il distacco dei docenti nella nostra regione; azioni concordate con il Comune di Courmayeur per fronteggiare le situazioni di rischio legate al ghiacciaio di Planpincieux; sostegno della Casa Famiglia Saint-Léger a Aymavilles; stato di attuazione della struttura di epidemiologia presso l'Usl prevista dalla legge regionale 8/2020; valorizzazione della casa domotica di Saint-Marcel destinata alle persone con disabilità fisica o sensoriale) e due del gruppo Pour l'Autonomie (partecipazione agli eventi "Musicastelle outdoor"; riapertura del "Ristorante Vecchia Aosta" ubicato in un immobile di proprietà regionale in via Porta Praetoria).

Sono invece 18 le interpellanze iscritte all'ordine del giorno, di cui 14 a firma del gruppo Lega Vallée d'Aoste e quattro depositate dal gruppo Pour l'Autonomie.

Il Consiglio discuterà infine due mozioni: la prima, depositata dal gruppo Lega Vallée d'Aoste, è volta alla realizzazione di azioni per l'inserimento dei sentieri non ufficiali negli itinerari ufficiali della rete sentieristica regionale; la seconda, a firma di tutti i gruppi consiliari, riguarda la ricollocazione del personale Oss (operatore socio-sanitario) con capacità ridotte presso l'Usl o gli Enti del comparto unico.