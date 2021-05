Regione: assessora Minelli, ora necessaria riflessione

"La situazione è complessa. Quella di oggi è stata una giornata molto concitata in Consiglio Valle.

Dobbiamo fare una riflessione nei prossimi giorni e aprire un confronto all'interno della maggioranza e del Progetto civico progressista". Così l'assessora regionale all'ambiente e trasporti, Chiara Minelli, dopo il suo voto contrario all'ampliamento dell'ospedale Parini che ha spaccato il suo gruppo e che fa 'traballare' l'attuale maggioranza autonomista-progressista.

"In questi giorni - ha detto all'ANSA - con le difficoltà per le misure anti-Covid non è facile riunirsi e parlare. Posso solo dire che io e la collega Erika Guichardaz abbiamo votato coerentemente con la posizione originario del Pcp".

"Nelle conclusioni dei lavori di Commissione la Presidente della quinta ha evidenziato la necessità di approfondimenti prima di decidere di dare l'avvio alla progettazione esecutiva del nuovo progetto di ampliamento. La Risoluzione da noi presentata oggi è coerente con tale percorso e tale impostazione" commentano in una nota Minelli e Guichardaz, aggiungendo: "La risoluzione degli autonomisti (sottoscritta anche da alcuni consiglieri di Pcp) è invece la conferma della volontà di partire subito con la progettazione esecutiva della variante dell'ampliamento, facendo una scelta che è inaccettabile. E' una posizione in contrasto con il programma presentato da Pcp agli elettori, con lo stesso programma concordato da questa maggioranza all'inizio della legislatura, che richiedeva accurati approfondimenti prima di procedere con la progettazione, ed è in contrasto con la posizione espressa da Pcp in commissione".

"Comunque - concludono - la questione ospedale non si chiude oggi, è un problema complesso che sarà al centro del dibattito politico ancora per mesi ed anni. La speranza è che alla fine prevalga l'opzione migliore e non un compromesso che non potrà né valorizzare l’area archeologica, né rispondere in toto alle esigenze della comunità valdostana".