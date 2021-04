Difensore civico Vda, lockdown causa diminuzione pratiche

Le restrizioni sanitarie anti Covid-19 hanno ridotto il numero di casi trattati dall'ufficio del Difensore civico della Valle d'Aosta nel 2020. E' quanto è emerso dall'audizione del difensore Enrico Formento Dojot oggi in prima commissione consiliare 'Istituzioni e autonomia'.

Sono stati 881 i casi trattati dall'Ufficio nel 2020, di cui 843 definiti nell'anno. Il confronto con i dati riferiti al 2019, anche per effetto del venir meno di istanze collettive, rivela un decremento, di 557 unità, pari al 38,73% della casistica trattata nel corso dell'anno, mentre per quanto riguarda i casi nuovi, cioè quelli iniziati nel 2020, la diminuzione rispetto al 2019 è del 40,16%. Considerando i dati relativi agli ultimi otto anni, la crescita complessiva dal 2012 è di oltre il 95,8%.

"La pandemia, per altro, ha, altresì, comportato un rallentamento, piuttosto marcato nel lockdown della primavera e poi più o meno contenuto nel successivo corso dell'anno 2020, dell'attività della pubblica Amministrazione, strettamente collegata, in virtù della competenza, a quella della difesa civica", ha spiegato Formento Dojot, che lo scorso 23 marzo è stato eletto Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.