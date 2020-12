Covid: Aggravi, serve pacchetto misure per inizio 2021

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - La necessità di "mettere in campo un pacchetto di misure che possa nascere nel corso del primo trimestre 2021 senza aspettare necessariamente l'Assestamento" è stata evidenziata oggi da Stefano Aggravi (lega Vda), intervenendo in Consiglio regionale in qualità di relatore di minoranza dei disegni di legge del bilancio di previsione, stabilità e disposizioni collegate. "Molte realtà - avverte Aggravi - rischiano di non avere più tempo a disposizione oltre che la liquidità vitale per sopravvivere". Secondo il consigliere della Lega "se oggi non si agisce per salvaguardare quel tessuto economico privato che fa della nostra Regione quello che concretamente è, rischiamo davvero di perdere definitivamente la possibilità di poter evolvere il Sistema Valle d'Aosta, perché saremo obbligati, nel frattempo, a ricostruirlo. Questo è il nostro punto di partenza e la Valle d'Aosta non può più (davvero) aspettare".

Per Aggravi "la missione autentica di questa Finanziaria oggi è quella di permettere all'Amministrazione regionale di poter proseguire la propria attività senza il rischio di ripiombare nell'incubo dell'esercizio provvisorio. Per questo non riscontriamo nell'insieme dei disegni di legge alcuna novità significativa, alcuna riforma strutturale necessaria e anche nessuna misura anti-Covid19". (ANSA).