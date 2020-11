Sanità: maggioranza, opposizione faccia proposte costruttive

(ANSA) - AOSTA, 20 NOV - "Allibiti per lo stupore espresso dai gruppi di minoranza Lega Vallée d'Aoste e Pour l'Autonomie in merito all'astensione della maggioranza sulla mozione che chiedeva di attivare il numero europeo unico armonizzato". Così i gruppi consiliari di maggioranza Alliance Valdôtaine - Stella Alpina, Progetto Civico Progressista, Union Valdôtaine, Vallée d'Aoste Unie, dopo la seduta di ieri del consiglio Valle.

"Come già espresso in Aula dall'assessore alla sanità, Roberto Barmasse, - scrivono in una nota - il percorso per l'attivazione del numero 116117 è già avviato e la stessa USL riconosce l'efficacia del numero unico europeo, in particolare per la presa in carico di situazioni non urgenti che sinora hanno rischiato di intasare i centralini della Centrale unica di soccorso".

Le forze di maggioranza "auspicano che il tempo dei lavori del Consiglio, soprattutto durante la grave crisi emergenziale che tutta la comunità valdostana sta affrontando, torni ad essere utilizzato per proposte costruttive e non finalizzate a creare polemica strumentale". (ANSA).