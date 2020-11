Covid:Marguerettaz, ordinanza dia risposte e interpretazioni

"Occorre ragionare insieme per permettere a Governo e Consiglio di approvare un'ordinanza che dia risposte e interpretazioni: misure puntuali ed efficaci, per sostenere non solo l'economia, ma anche il contesto psicologico e sociale". Lo ha detto il capogruppo dell'Uv Aurelio Marguerettaz, intervenendo in Consiglio regionale nel dibattito sulla zona rossa in Valle d'Aosta.

"Alcune concessioni possono essere terapeutiche: l'obiettivo di tutti - ha aggiunto - è evitare gli assembramenti e diminuire le possibilità di contagio, ma il nostro territorio ha delle specificità che possono essere salvaguardate: penso a chi si sposta da un comune a un altro per curare il territorio, e che non ha senso che venga sanzionato". Per Marguerettaz occorre "risolvere questioni pratiche: diamo forza al Presidente della Regione per contrattare un approccio diverso rispetto a quello attuale".