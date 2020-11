Covid: Manfrin, giornata triste per Valle d'Aosta

"E' una giornata triste per la Valle d'Aosta, che patisce una chiusura dettata da chi, a centinaia di chilometri di distanza, non ha la minima cognizione della nostra realtà. Abbiamo un Governo che non ha avuto nemmeno la decenza di avvertirci di quello che stava decidendo e il problema peggiore è che non si capiscono nemmeno i criteri". Lo ha detto oggi in Consiglio regionale il capogruppo della Lega Vallée d'Aoste, Andrea Manfrin, intervenendo nel dibattito sulle comunicazioni del presidente della Regione Erik Lavevaz riguardanti la zona rossa in Valle d'Aosta.

"Il contagio in Campania è altissimo, il Trentino chiedeva di chiudere eppure a patire il lockdown è la nostra regione, con dati sul contagio decisamente più contenuti", ha aggiunto.

Manfrin ha chiesto alla Giunta regionale di "porre attenzione alle piccole esigenze dei cittadini, che però diventano gigantesche se non si risponde in maniera adeguata, per prevenire danni sul nostro tessuto economico e sociale".