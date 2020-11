Regione: riavviato iter petizione parcheggio Università

L'ufficio di presidenza del Consiglio Valle "ha deliberato il riavvio del procedimento della petizione che richiede l'apertura del nuovo parcheggio della Nuova Università Valdostana". Inoltre "ha dichiarato ricevibili la petizione riguardante l'impianto sciistico del Weissmatten di Gressoney-Saint-Jean, assegnandola alla quarta Commissione, e la petizione promossa dal Comitato 'La Valle d'Aosta non è una discarica'", assegnata alla terza Commissione". Lo ha detto il Presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin informando l'Aula delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza in merito alle petizioni popolari depositate in Consiglio prima delle elezioni regionali e il cui iter non è stato avviato o non si è concluso per effetto della chiusura anticipata della Legislatura.