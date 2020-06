Giornata ambiente: Farcoz, investire su Vda Fossil Fuel Free

(ANSA) - AOSTA, 05 GIU - "Una visione molto ambiziosa, uno stimolo affinché la Valle d'Aosta sia una delle prime Regioni in Europa ad essere sostanzialmente indipendente dai combustibili fossili, attuando la transizione energetica - argomento, questo, di cui si discute molto, ma per il quale in realtà pochi si impegnano, costruendo gli strumenti utili e necessari per la sua attuazione". E' quanto propone il vice presidente del Consiglio Valle Joel Farcoz (Union valdotaine) in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.

"Nell'autunno del 2018, - aggiunge - proposi un ordine del giorno in cui si evidenziava la necessità di avere una strategia Fossil Fuel Free 2040 per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che fu poi votata all'unanimità in Consiglio regionale e che oggi è quasi diventata realtà, grazie al lavoro delle Strutture degli Assessorati e dei tecnici regionali".

Secondo Farcoz la "Strategia FFF2040, che dovrà necessariamente vedere l'investimento di ingenti risorse pubbliche valdostane per tale scopo, farà da volano economico per l'occupazione, per il recupero del patrimonio edilizio e turistico-ricettivo, per l'attrattività della regione nel suo complesso, per il benessere ambientale, dando una nuova ed innovativa immagine alla Valle d'Aosta e collocandola al centro del contesto Europeo". (ANSA).