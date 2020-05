Fase 2: Rini,modifica legge è prova fallimento

"Modificare una legge dopo appena un mese dalla sua approvazione, dimostra il fallimento di tale provvedimento". Lo scrive su Facebook Emily Rini, presidente del Consiglio Valle e coordinatrice regionale di Forza Italia, commentando la seduta di oggi.

"Ed è esattamente quello che è accaduto questa mattina in Consiglio Valle, convocato per modificare diverse parti della legge regionale anticrisi del 17 aprile scorso. Una legge che fui l'unica a non votare, proprio per tutti i limiti che tale provvedimento dimostrava già prima ancora della sua applicazione pratica".

Secondo Rini, che oggi ha votato a favore, "con queste modifiche si riuscirà finalmente a fare arrivare qualche soldino in tasca a chi ne ha più bisogno in questo momento".

"Nel Consiglio regionale di questa mattina mi sarei aspettata l'approdo in aula anche del terzo intervento anticrisi, quello veramente importante - anche vedendo le cifre a disposizione - per famiglie, lavoratori, imprese e comuni valdostani, - aggiunge Rini - ma la Giunta regionale non l'ha ancora approvato, nonostante l'abbia annunciato ai quattro venti più di 10 giorni fa".