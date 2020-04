25 aprile: Rini, Italia ha virato verso libertà e democrazia

"La ricorrenza del 25 aprile ci ricorda come l'Italia abbia virato verso la libertà, la pace, la democrazia, la Costituzione, e ci sprona a far nostri i valori che rappresenta, incarnandoli in quanto cittadini responsabili e consapevoli della loro identità". Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Emily Rini, in occasione dell'anniversario della Liberazione.

«L'emergenza che stiamo vivendo - prosegue - non ci consente lo svolgimento delle consuete e sempre sentite cerimonie pubbliche, ma non ci impedisce di ricordare, di riflettere e di impegnarci al consolidamento della nostra comunità: una comunità che oggi si sente debole e ferita, ma che non perde le basi su cui è stata fondata. Anzi, proprio in un momento di grave crisi come questo, dobbiamo rinsaldare i valori del dialogo, dell'aiuto reciproco, del rispetto. Lo dobbiamo anche per omaggiare tutti coloro che, 75 anni fa, hanno sacrificato la loro vita per lasciarci in eredità una società di pace e di democrazia. Non dimentichiamoci che il 25 aprile è una festa: oggi, nonostante tutte le difficoltà, che sia una festa di speranza e di ripartenza".