Maltempo, nuovi allagamenti in via Monte Vodice ad Aosta

Le intense precipitazioni hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco in diverse situazioni a partire dalla notte scorsa. Tutte le squadre in servizio, comprese quelle di supporto, sono state impegnate a causa di alberi pericolanti sulla strada statale 26 e 27 e su alcune regionali.

Inoltre una squadra è intervenuta in via Monte Vodice, ad Aosta, perché, a causa delle pesanti piogge, si stavano allagando velocemente le autorimesse in alcuni stabili.

Sono stati rimossi alberi sulla statale 27 fra il bivio di Allein e Etroubles, sui tornanti della statale 26 per La Thuile, sulle regionali di Doues, Etroubles e Courmayeur. Nella cittadina ai piedi del Monte Bianco una squadra è anche intervenuta a causa del crollo di un tendone mobile ceduto a causa della pesante neve.



