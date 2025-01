Comune Aosta, si aggrava la situazione in via Monte Vodice

"Gli ultimi controlli sulla rete fognaria in via Monte Vodice hanno evidenziato una rottura della fognatura ancora più vasta di quanto appariva nelle prime indagini.

Il crollo di una porzione di terra e detriti scavati dalle acque fognarie al di sotto della strada si è replicato in un altro punto adiacente alla buca inizialmente scavata, causando un nuovo cedimento del manto stradale". Lo scrivono in una nota il Comune di Aosta e la società Services des eaux valdôtaines aggiungendo che "la situazione comporta la necessità di proseguire senza soluzione di continuità l'intervento in corso per risolvere nel più breve tempo possibile la problematica a tutela, primariamente, delle private abitazioni dei cittadini e degli esercizi commerciali della zona".

Sono stati segnalati episodi di allagamento di cantine e depositi sotterranei nella zona. "Il protrarsi dei lavori, causa loro complessità ed estensione, renderà impossibile - si legge nella nota - la chiusura del cantiere durante i giorni della Fiera di Sant'Orso. Di conseguenza, oltre agli inevitabili disagi dovuti alle modifiche alla viabilità istituite nei giorni scorsi e ancora vigenti, per i giorni della Fiera di Sant'Orso verranno introdotti ulteriori cambiamenti temporanei della circolazione che saranno istituiti (e comunicati) ufficialmente a inizio settimana, dopo gli opportuni confronti con gli enti deputati alla sicurezza e all'ordine pubblico. In tal senso, si prevede che via Monte Solarolo sarà resa a doppio senso di circolazione, stante la chiusura di piazza della Repubblica per l'allestimento della Fiera".



