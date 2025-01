Riaperto a tutti i veicoli il transito al traforo del Gran San Bernardo

E' stato riaperto al transito di tutti i veicoli il traforo del Gran San Bernardo, dopo la chiusura ai soli mezzi pesanti scattata ieri pomeriggio a causa della neve. Al traforo del Monte Bianco è segnalato "codice giallo" per "neve in atto con intensità debole o media" e non sono segnalati problemi al traffico.

Restando a Courmayeur, a causa del pericolo valanghe - allerta 'gialla' sulla dorsale alpina, dalla Valgrisenche a Cervinia passando per le valli del Monte Bianco - dalle 18 di ieri sono state istituite limitazioni di accesso alla Val Veny.

In particolare è scattato "il divieto di transito, in entrata ed uscita, sia pedonale che con sci, mezzi a motore e qualsiasi altro veicolo, nell'area Brenva, compresa dagli accessi alla Val Veny, in particolare da piazzale Funivie Val Veny, ex Des Alpes e dalla pista a valle del Tunnel del Bianco, compreso il Plan Ponquet". In questi giorni in Val Ferret sono chiuse sia la pista pedonale sia la pista di sci di fondo.



