Sindacati, Savt apre un Centro di assistenza agricola

E' rivolto agli agricoltori valdostani il nuovo Centro di assistenza agricola che è stato aperto dal Savt in collaborazione con l'Associazione italiana coltivatori. Presentata in conferenza stampa, l'iniziativa consiste in uno sportello che - almeno nella prima fase - sarà aperto su appuntamento.

"Da anni collaboriamo con l'Aic - ha spiegato Claudio Albertinelli, segretario generale del Savt - per servizi come il Caf e il Patronato. Siamo stati convinti dalla loro serietà, dal loro modo di operare e dalla possibilità di accedere a vari servizi. Uno di questi è proprio il Caa. L'obiettivo è entrare nel mondo dell'agricoltura, in punta di piedi, con l'ausilio di esperti. Il Savt diventa così sempre di più il sindacato dei valdostani. Vogliamo entrare anche in altri settori, come quello degli artisti".

Per Giuseppino Santoianni, presidente dell'Aic (che rappresenta 30.000 imprese agricole e conta su 500.000 tesserati), "si consolida il rapporto di stima e fiducia con il Savt, abbiamo sposato assieme questa causa e avviato un percorso che sicuramente porterà risultati positivi". Santoianni ha anche annunciato l'ingresso di Claudio Albertinelli nel cda del Patronato Aic.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA