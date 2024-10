Testolin, "sostenibilità e attenzione al territorio nel Defr"

"Il Defr 2025-2027 si presenta come un documento in cui sono condivisi obiettivi e linee strategiche sotto il filo conduttore della sostenibilità, dell'accessibilità e dell'attenzione al territorio e alla comunità, in un'ottica di sviluppo e valorizzazione delle risorse e del patrimonio della nostra Regione, con un'attenzione particolare a vivere e far vivere la montagna sia attraverso investimenti che ne aumentino la sicurezza e che la tutelino, là dove possibile, dai cambiamenti climatici, sia tracciando la strada per infrastrutture e servizi che possano rendere il nostro territorio più attrattivo e in grado di garantire stabilità occupazione e nuove ed interessanti opportunità di scelta per i nostri giovani". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, presentando in aula il nuovo Documento di economia e finanza regionale, aggiungendo: "La sostenibilità è dunque declinata in tutte le sue forme socio-economico-ambientali con l'attenzione dovuta soprattutto agli elementi più deboli della comunità così come a quelli territoriali, cercando di dosare con equilibrio le iniziative, le azioni e le risorse per far crescere nel modo più armonioso possibile il sistema Valle d'Aosta nel suo complesso". "A valle della recente alluvione che ha gravemente colpito il territorio - ha concluso - le maggiori iniziative saranno concentrate al ripristino delle infrastrutture, alla loro messa in sicurezza e ai bisogni della collettività creati dall'evento alluvionale".

