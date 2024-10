Uomo scomparso nel milanese, l'auto trovata sopra Saint-Marcel

È stata ritrovata in Valle d'Aosta l'auto di Francesco Capuzzo, di 33 anni, di Basiglio (Milano) scomparso da casa il 24 settembre. La sua Kio Rio di colore nero era chiusa e parcheggiata nel territorio comunale di Saint-Marcel, all'altezza dell'area pic nic di Les Druges, a circa 1.600 metri di quota. La zona, a 25 chilometri da Aosta, in queste settimane di inizio autunno è poco frequentata e non è escluso che l'auto si trovasse lì già da tempo. Oggi però è stata notata e dalla targa si è risaliti al nome dell'uomo scomparso.

Al momento non è emerso che in paese Capuzzo conoscesse altre persone. Potrebbe aver già frequentato l'area del vallone di Saint-Marcel e delle antiche miniere in passato per svolgere delle escursioni.

Oggi soccorritori e forze dell'ordine, anche con l'ausilio di unità cinofile, hanno battuto i sentieri tra i boschi e le strade poderali. Non sono state trovate informazioni utili ed è previsto che le operazioni riprendano domattina.

In un primo momento le ricerche si erano concentrate a circa 40 chilometri di distanza, nella zona del Gran San Bernardo, in particolare verso Saint-Oyen, dove era stata agganciata l'ultima della telefonica. Una circostanza che potrebbe spiegarsi con la scarsa copertura della rete mobile nei villaggi più alti di Les Druges, alla quale i dispositivi, a volte, suppliscono agganciando celle più lontane.

Anche l'associazione Penelope Lombardia aveva lanciato un appello per trovare Capuzzo. L'uomo è alto un metro e 85 centimetri, pesa 90 chili, ha capelli castani e occhi verdi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA