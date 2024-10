Da lunedì 7 ottobre la campagna vaccinale contro influenza e Covid

Lunedì 7 ottobre partirà in Valle d'Aosta la campagna vaccinale antinfluenzale e anti Covid. Sarà possibile vaccinarsi presso gli studi dei medici di famiglia, dei pediatri e nelle farmacie aderenti, oltre che nelle sedi del servizio di igiene e sanità pubblica di Aosta, Donnas e Morgex.

I due vaccini potranno essere somministrati contemporaneamente. L'azienda sanitaria valdostana ha acquistato 21 mila dosi di vaccino antinfluenzale, tenendo conto dei numeri delle persone che hanno aderito alla campagna lo scorso anno, e otto mila anti-Covid (che ha una protezione di un anno). Entrambi i vaccini sono fortemente raccomandati e gratuiti per gli over 60, le persone fragili e a rischio per patologie, gli operatori sanitari, le donne in gravidanza, i bambini di età compresa tra i sei mesi e i sei anni, gli insegnanti e il personale scolastico oltre a forze dell'ordine, vigili del fuoco e soccorritori.

''Sappiamo che quest'anno il virus influenzale sarà ad alta diffusività - commenta Mauro Occhi, direttore sanitario dell'azienda Asl - ma per evitare le conseguenze più severe dell'influenza c'è un modo: sottoporsi alla vaccinazione. Il nostro obiettivo è fare il deserto intorno al virus, per evitare le forme gravi. Non farlo significa esporre gli anziani e le persone fragili a situazioni severe e che conducono al pronto soccorso e al ricovero. Che è lo scenario che vogliamo contrastare''.

Per l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, ''l'avvio della campagna vaccinale stagionale è un momento cruciale per la salute della nostra regione. La vaccinazione rappresenta un atto di responsabilità collettiva''.



