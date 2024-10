Gite scolastiche, un contributo straordinario per i trasporti

"I costi da sostenere per l'utilizzo dei mezzi di trasporto sono notevolmente aumentati, causando difficoltà nell'organizzazione delle attività scolastiche. La problematica è emersa non solo in quest'Aula ma anche durante la Conferenza dei servizi con i dirigenti scolastici dello scorso mese di agosto. In accordo con il dipartimento regionale Trasporti, abbiamo valutato la possibilità di prevedere un contributo straordinario per le istituzioni scolastiche, di 50 mila euro per il 2025 e altrettanti per il 2026, tenuto conto anche dell'attuale situazione dei trasporti pubblici in Valle".

Lo ha detto in Consiglio Valle l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo a un'interpellanza del gruppo Lega.

Il consigliere Paolo Sammaritani aveva riferito che "le cifre a disposizione delle scuole sono diminuite, mentre sono notevolmente aumentate le spese per il noleggio degli autobus: dagli 800 ai mille euro per tratte brevi e circoscritte al nostro territorio. Questo limita fortemente la partecipazione a progetti che sono importanti per aumentare le esperienze formative degli studenti".

"Le cifre a disposizione delle istituzioni scolastiche per le attività curricolari ed extracurricolari non sono diminuite - ha sottolineato Guichardaz -. Anzi, oltre alla dotazione ordinaria, che non ha subìto modifiche, le scuole hanno avuto la possibilità di aderire a diverse progettualità proposte dalla Sovraintendenza agli studi sia nel settore delle Stem (le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche), sia in quello linguistico e dell'educazione civica. Solo in alcuni casi non è stato previsto il servizio di trasporto dedicato, ma si è cercato, per quanto possibile, di dislocare l'offerta su tutto il territorio in bassa, media e alta Valle in modo da agevolare la partecipazione in loco delle varie scuole".

Sammaritani ha quindi evidenziato che "gli aumenti dei costi di trasporto limitano le possibilità delle scuole che, a parità di fondi, vedono erosa la loro capacità di spesa. È positivo che il governo abbia già iniziato a muoversi per trovare soluzioni concrete a questo problema ma, oltre a prevedere un aumento delle risorse, sarebbe importante valutare la possibilità di realizzare convenzioni con le società di trasporto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA