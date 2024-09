In Valle d'Aosta 2.400 pazienti affetti da demenza

"Nella nostra regione si stimano 2.445 pazienti affetti da demenza nell'età superiore ai 65 anni, con 52 casi in età tra i 35 e i 64 anni. Le persone con disturbo cognitivo lieve sono 2058 nell'età superiore ai 65 anni, mentre sono 24 quelle di età compresa tra i 35 e i 64 anni". Così l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, in occasione delle iniziative organizzate nei giorni scorsi - sotto il titolo 'Ricordati di me' - per la Giornata mondiale dell'Alzheimer.

"Le attività del piano regionale - ha spiegato l'assessore - sono dirette a potenziare il Centro per i disturbi cognitivi e le demenze attraverso l'equipe multidisciplinare che cura i progetti terapeutici individualizzati, e le attività della palestra della mente, sviluppando nel contempo i servizi a sostegno dei familiari e dei caregivers che si prendono cura dei pazienti".

"In Italia - ha aggiunto Marzi - sono oltre 1 milione i pazienti con demenza, di cui circa 600.000 affetti da Alzheimer, mentre sono complessivamente circa 3 milioni i familiari e le persone coinvolte nella loro assistenza che affrontano le conseguenti difficoltà economiche e organizzative. In Italia, secondo le proiezioni demografiche, nel 2051 ci saranno 280 anziani ogni 100 giovani, con conseguente aumento di tutte le malattie croniche legate all'età, e tra queste le demenze.

Alzheimer e demenze non colpiscono quindi solo le singole persone, ma anche le loro famiglie condizionandone pesantemente la vita e le relazioni, coinvolgendo quindi l'intera comunità che, soprattutto nella prospettiva di una popolazione sempre più anziana, deve sempre più saper far rete e stare unita: è proprio questo che si è voluto significare nella giornata del 21 settembre, riunendo pazienti e familiari attraverso l'apporto dei volontari e delle professionalità che l'azienda Usl ha messo a disposizione sotto l'egida dell'assessorato".



