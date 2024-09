Solidarietà alimentare e riuso di indumenti, evento ad Aosta

'#Iorigenero-mangio e vesto solidale' è il titolo dell'evento in calendario il prossimo 21 settembre a partire dalle 17 presso il teatro di Spazio Plus (ex Cittadella dei Giovani) in via Garibaldi 7, ad Aosta.

Nell'occasione verrà data a due progetti che sono attivi da tempo sul territorio regionale riguardanti la solidarietà alimentare e il riuso degli indumenti.

#Iorigenero è un evento organizzato dall'Emporio Solidale Quotidiamo, co-progettazione finanziata dal Dipartimento Politiche Sociali della Regione Valle d'Aosta in collaborazione con una partnership costituita da enti del Terzo Settore, e da Fondazione Opere Caritas Valle d'Aosta (partner di progetto) - con il patrocinio del Comune di Aosta - tra musica, teatro e riflessioni sul tema della solidarietà. I partecipanti saranno invitati a scoprire i soggetti che già esistono e operano sul territorio, a riflettere sul concetto di solidarietà e a interrogarsi su come la esprimono quotidianamente.

Ad inaugurare la serata saranno i saluti istituzionali dell'assessore regionale alle Politiche sociali, Carlo Marzi, e dell'assessora alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Clotilde Forcellati. Sarà poi la volta della sfilata di abiti di seconda mano della Bottega del riuso San Martino di Caritas dove vengono raccolti abiti, mobili e accessori per la casa di seconda mano ancora in buone condizioni, per evitare che vengano buttate via diventando rifiuto. Al termine della sfilata gli abiti saranno a disposizione del pubblico che potrà contribuire con un'offerta libera. Il ricavato sarà destinato all'Associazione Forrest Gump.

Dopo il momento dedicato al riuso degli indumenti, ci si concentrerà sulla solidarietà alimentare. L'attore teatrale Andrea Damarco proporrà un monologo originale sul tema della povertà alimentare; a seguire l'intervento della coordinatrice del Progetto Emporio Solidale Quotidiamo, Carlotta Mazzanti, che racconterà l'impegno e le iniziative del progetto sottolineando l'importanza che la solidarietà alimentare, anche attraverso un piccolo gesto, può avere per le famiglie e le persone in difficoltà.



