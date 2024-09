Trenitalia, da lunedì potenziati i bus sostitutivi Aosta-Ivrea

Dal prossimo lunedì 9 settembre Trenitalia "rafforza l'offerta del servizio bus di collegamento tra Aosta e Ivrea", sostitutivo delle corse sulla linea ferroviaria chiusa per lavori di elettrificazione. La annuncia la società del gruppo Fs in una nota.

"In coincidenza - prosegue Trenitalia - con la ripartenza dell'anno scolastico e delle attività lavorative, Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Valle d'Aosta, ha portato l'offerta dei bus a 103 corse complessive, di cui 14 collegamenti diretti, via autostrada, Aosta-Ivrea (andata e ritorno): quattro nei giorni feriali e dieci nei giorni festivi".

Si confermano poi le corse bus con collegamenti diretti tra Aosta e Verrès e tra Pont-Saint-Martin e Aosta. Restano invariati i collegamenti ferroviari tra Ivrea e Torino.

Inoltre le biglietterie nelle diverse stazioni ferroviarie "continuano ad essere aperte al pubblico e il personale di Trenitalia è disponibile per informazioni ed assistenza ai viaggiatori".



