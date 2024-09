Testolin, 'Michel Barnier da sempre amico della Valle d'Aosta'

"Il nuovo primo ministro francese Michel Barnier è sempre stato un amico della Valle d'Aosta. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera politica e istituzionale, si è costantemente impegnato per sensibilizzare le istituzioni dell'Unione Europea alle ragioni delle comunità alpine". Così in una nota il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin.

"Concetti e sensibilità - prosegue - che Michel Barnier ha ribadito lo scorso dicembre intervenendo, a Saint-Vincent, durante il Sommet Grand Continent. In tale occasione, ricordiamo, insieme all'assessore Luciano Caveri, gli abbiamo conferito l'onorificenza regionale di Ami de la Vallée d'Aoste.

Congratulandoci con Michel Barnier per la sua nomina, ci auguriamo che possa dare nuovo impulso ad alcuni dossier comuni tra Italia e Francia, strategici per lo sviluppo delle aree di montagna e in particolare della nostra comunità, che riguardano in particolar modo la questione dei trasporti transalpini".





