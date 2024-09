Caveri, 'mai interrotto il legame con Michel Barnier'

"Sono amico di Michel Barnier da più di 25 anni. L'inizio di questo rapporto è legato alla cooperazione transfrontaliera e al lavoro comune che abbiamo svolto, quando ero deputato, su dossier significativi come quello del Piccolo San Bernardo. Successivamente ci siamo ritrovati al Parlamento europeo quando era commissario per la politica regionale e io presiedevo la commissione parlamentare sulla stessa materia. Il legame con Michel Barnier non si è mai interrotto, fu lui, come ministro dell'Agricoltura, a consegnarmi la Légion d'honneur conferitami dal presidente Jacques Chirac". Così l'assessore agli Affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri, dopo la nomina di Barnier a primo ministro francese.

"I suoi rapporti con la Valle d'Aosta - prosegue Caveri - si sono ulteriormente rafforzati attraverso la distinzione di Ami de la Vallée d'Aoste e, infine, con la sua partecipazione lo scorso dicembre al Sommet Grand Continent".



