Maltempo, chiusa la strada regionale per Cogne

A causa delle piogge che da ieri hanno investito la Valle d'Aosta, è stata chiusa dalla frazione di Epinel sino al bivio di Ozein, nel territorio di Aymavilles, la strada regionale per Cogne, unica via di accesso al paese. Sempre a Cogne sono state chiuse le strade comunali per Valnontey e Lillaz e vengono segnalate esondazioni localizzate in zona Cretaz. I dati idrometrici non sono disponibili nel comune ai piedi del Gran Paradiso perché l'idrometro - fa sapere il Centro funzionale della Regione - è stato asportato durante l'alluvione della fine del giugno scorso.

Per la mattina di oggi sul territorio regionale sono previsti rovesci e temporali diffusi, con piogge fino a molto forti sui settori meridionali e orientali, fino a moderate altrove. Nel pomeriggio attenuazione generale delle piogge.

Nelle vallate del Gran Paradiso - compreso quindi il territorio di Cogne - l'allerta idrogeologica sale ad 'arancione' mentre nel resto del territorio della Valle d'Aosta confermata la criticità 'gialla'. Considerati gli innalzamenti della Dora delle ultime ore e lo scenario previsto in termini di precipitazioni, il Centro funzionale segnala il passaggio ad allerta gialla per rischio idraulico nella vallata centrale e in bassa Valle.



