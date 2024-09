Comune di Cogne, 'situazione sotto controllo, nessun danno'

"Desideriamo rassicurare tutti i nostri ospiti e cittadini che, nonostante le intense piogge odierne, la situazione a Cogne è assolutamente sotto controllo.

Alcune strade sono state chiuse temporaneamente per motivi precauzionali, piuttosto che per piccole colate detritiche, ma non vi sono danni e la sicurezza è garantita". Così in una comunicazione a residenti e turisti l'amministrazione comunale di Cogne, paese isolato da stamane per la chiusura precauzionale della strada regionale 47 a causa del maltempo.

"L'interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile in alcune zone del centro - prosegue la nota - è stata prontamente gestita e i tecnici sono già al lavoro, confidando di poter ripristinare il servizio nel primo pomeriggio".

"Ci teniamo a ricordare - aggiunge il Comune - che la nostra località turistica ha sempre avuto come priorità la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. Invitiamo pertanto i nostri ospiti a godersi la vacanza con serenità, continuando a seguire gli aggiornamenti ufficiali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA