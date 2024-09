Comune di Cogne, "stare lontani dai corsi d'acqua"

L'amministrazione comunale di Cogne invita "residenti e ospiti ad evitare l'utilizzo delle macchine all'interno del comune e di mantenersi a debita distanza dai corsi d'acqua". Le forti piogge infatti stanno innalzando i livelli dei torrenti.

La strada regionale 47 è chiusa al traffico dalla frazione di Epinel sino al bivio di Ozein, nel territorio di Aymavilles, a causa di una piccola esondazione del torrente Grand'Eyvia in località Lexert. Una colata detritica ha imposto la chiusura della strada comunale per Valnontey mentre non si può transitare lungo la comunale per Lillaz per pericolo frana.

L'amministrazione comunale prevede di poter ripristinare entro le 14 l'erogazione di acqua potabile in località capoluogo, al momento ancora sospesa per problemi sulle captazioni provvisorie dell'acquedotto legati al maltempo. Sono stati nel frattempo istituiti in paese due punti di erogazione di acqua potabile. Il comune ai piedi del Gran Paradiso resta ancora isolato a causa della chiusura precauzionale della strada regionale 47.

Il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta prevede una "attenuazione dei fenomeni dalla prima parte del pomeriggio sui settori occidentali e poi settentrionali, ma ancora persistente nuvolosità sui settori orientali e meridionali, con la possibilità di qualche rovescio o temporale sparso ancora potenzialmente intenso, soprattutto sul Sud-est ed Est della regione. Generale miglioramento a partire dalla tarda serata, esaurimento nella notte".



