Ritrovato a Milano l'aostano scomparso da sei giorni

È stato ritrovato questa sera a Milano Giuseppe Marino, l'aostano di 65 anni che risultava scomparso dal 20 agosto scorso, quando era partito in treno per una vacanza a Rimini. Il ritrovamento è avvenuto grazie a un uomo che lo ha riconosciuto dalle foto diffuse nelle ultime ore e che ha chiamato la polizia.

Marino, lavapiatti in un ristorante di Aosta, ha raccontato di aver sbagliato treno e di aver dimenticato il bagaglio alla stazione di Chivasso. Una volta salito sul convoglio per Milano è stato derubato e a quel punto non sapendo più come fare, perché preso dalla paura, ha vagato fino a poco fa nella città lombarda. Sta bene e ha chiamato subito i datori di lavoro e il fratello, che stanno andando a prenderlo.



