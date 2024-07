Coldiretti-Sovrintendenza agli studi, educazione alimentare a scuola

Diffondere l'educazione alimentare, con un occhio di riguardo ai prodotti del territorio, sensibilizzare i giovani sull'importanza di una corretta alimentazione e uno stile di vita sano. Sono questi i due principali obiettivi della convenzione tra Coldiretti Valle d'Aosta, Associazione Agrimercato e Sovrintendenza agli studi, presentata oggi al mercato coperto di Campagna Amica ad Aosta.

"Questo accordo ha una certa lungimiranza, perché guarda al futuro, ai ragazzi di oggi che saranno gli uomini di domani" dice Jair Vidi, presidente dell'associazione Agricommercio. Il mondo della scuola è al centro della convenzione tra le associazioni e la Regione, per parlare di cultura del cibo anche ai più piccoli.

"Vogliamo sostenere l'educazione alimentare a scuola" dice la sovrintendente agli studi Marina Fey, "abbiamo delle scuole paritarie che si occupano di sviluppare questi temi, ma non dobbiamo dimenticare le altre istituzioni scolastiche, sin dai più piccoli. Partendo da loro ci auguriamo che questa convenzione possa andare a supportare e sensibilizzare tutta la comunità". Oltre a momenti di formazione per i giovani studenti, l'accordo prevede uno sconto del 10% sulla spesa fatta a Lo Tsaven per insegnanti e personale ausiliario di tutte le istituzioni scolastiche, per un totale di circa 4 mila persone.

"Vogliamo far conoscere il valore delle nostre aziende e il lavoro sul territorio che svolgono tutti i giorni e dobbiamo arrivare ovunque" dice Alessia Gontier, presidente Coldiretti.

"Di sicuro la scuola è un luogo privilegiato e ci permette di arrivare alle nuove generazioni, di fare informazione legata all'educazione alimentare e magari avvicinare studenti alle nostre professionalità".



