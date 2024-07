Appropriazione e furto, amministratore di condomino condannato

E' stato condannato in tribunale ad Aosta a sei mesi e 200 euro di multa, Pasquale Ferraro, di 72 anni, originario di Valle di Maddaloni (Caserta), amministratore di condominio di Aosta accusato di appropriazione indebita e furto. Il giudice ha inoltre concesso la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una provvisionale di novemila euro. La quantificazione del danno, invece, sarà calcolata in sede civile. La sentenza sarà depositata entro 70 giorni. Ferraro era stato posto agli arresti domiciliari nel giugno dello scorso anno. Le ipotesi di reato a suo carico erano l'appropriazione indebita e il furto aggravato. La prima riguardava il periodo 2015-2021 e faceva riferimento a 20.913 euro di cui Ferraro - secondo le indagini - si sarebbe appropriato nella sua veste di amministratore del condominio Luna, effettuando bonifici anche a suo favore e trasferimenti ad altri condomìni.

La seconda (2018-aprile 2021) consisteva nell'aver rimesso in funzione, bypassando il sigillo, il contatore del gas del condominio Luna per consentire il passaggio del combustibile senza misurazione e senza versare alcun corrispettivo al fornitore, il tutto all'insaputa dei condomini.



